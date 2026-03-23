В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность"

В Пермском крае вновь введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе минтербеза.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

В ведомстве просят жителей региона не поддаваться панике и напоминают, что номер вызова экстренных служб — 112.

Напомним, что 17 марта на совещании, которое проходило в соседнем с Пермью Екатеринбурге, секретарь Совета безопасности РФ, бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Урал находится в зоне прямой угрозы для авиаударов со стороны Украины. Также он сказал, что в 2025 году почти в четыре раза увеличились воздушные атаки Киева на инфраструктуру РФ. И Россия сейчас противостоит действиям 56 стран, пытающихся совершать диверсии и теракты на критически важных объектах.