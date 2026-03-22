Десятки рейсов задержаны или отменены в Пулково на фоне атаки БПЛА

Около 85 рейсов задержано или отменено в аэропорту Пулково из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область, пишет Shot.

Так, отменены рейсы в Минск, Москву, Худжанд, Дубай. Некоторые самолеты, которые должны были приземлиться в Петербурге, вернулись обратно в аэропорты вылета.

Кроме того, по данным телеграм-канала, люди, ждущие вылета из Пулково, около полутора часов сидят в самолетах.

Ранее в Ленобласти была объявлена беспилотная опасность. В небе над регионом уничтожили пять украинских дронов. В Санкт-Петербурге на фоне этого зафиксированы сбои в работе мобильного интернета, местами не работают даже сайты из "белого списка"..