Песков: Вопрос оплаты счетов за газ стал для стран ЕС важнее Украины

Оплата счетов за энергоресурсы стала для европейских стран проблемой номер один, вытеснив кризис на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"У них сейчас тема номер один уже не Украина, а как оплачивать счета за газ, за бензин и за свет", - сказал он в комментарии корреспонденту "Вестей" Павлу Зарубину.

Ранее зарубежные СМИ писали, что конфликт на Ближнем Востоке увеличивает вероятность того, что ЕС отложит утверждение отказа от российской нефти.