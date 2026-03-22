Цветы несут к мемориалу у "Крокуса" в годовщину теракта

Люди несут цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, сегодня исполнилось два года с момента трагедии. Мемориал в Красногорске украсили свежими розами и гвоздиками. На входе на территорию "Крокуса" установлены металлодетекторы, у мемориала дежурят волонтеры.

Напомним, атака произошла 22 марта 2024 года во время выступления группы "Пикник". Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по людям. По сведениям Следственного комитета, жертвами террористов стали 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 человек. 12 марта четверым непосредственным исполнителям теракта и 11 их пособникам был вынесен приговор.