Власти ответили на вопрос об изъятии скота в Кузбассе

Власти Кузбасса заявили, что на территории региона нет оснований для изъятия скота.

Один из жителей поинтересовался у губернатора Кемеровской области на его странице во "ВКонтакте", не будут ли уничтожать поголовье коров, как это делается в других территориях Сибири. На сообщение отреагировали специалисты Управления ветеринарии Кузбасса.

"На территории Кузбасса эпизоотическая ситуация стабильная", - заявили в ведомстве.

Напомним, массовые забои сельхозживотных фиксируются во многих регионах России - от Якутии до Пензенской области. В личных подсобных хозяйствах Новосибирской области и Алтайского края уничтожены тысячи коров. Для многих семей свое хозяйство — единственный источник пропитания, работы в деревнях мало и на всех не хватает. Власти заявляют о вспышке бешенства и пастереллеза, но жителям непонятно, на каком основании у них изымают скот.