Уиткофф: Переговоры делегаций США и Украины во Флориде прошли конструктивно

Делегации США и Украины провели конструктивные переговоры во Флориде 21 марта, сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф в соцсети X.

По его словам, встреча была посвящена решению оставшихся вопросов в рамках урегулирования конфликта.

Отметим, российская сторона в данных переговорах не участвовала.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти пока не выбрали место для нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, но Россия рассчитывает продолжить этот диалог в ближайшее время. Песков назвал нынешнюю паузу временной.