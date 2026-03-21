Захарова назвала "воспаленной фантазией" публикацию о "звонках" Сиярто Лаврову

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения западных СМИ о "звонках" главы МИД Венгрии Петера Сиярто своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщило, что Сийярто якобы регулярно звонит Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Захарова кратко оценила эту публикацию.

"Это говорит о том, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия", - заявила она РИА Новости.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Киев уже открыто угрожает не только ему, но и его семье.