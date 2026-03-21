"Сложное решение": на ММК объявили о сокращении персонала

Генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев обратился к работникам Группы ММК и сообщил о "сложном решении". Речь идет о сокращении персонала.

Обращение Шиляева опубликовано в официальной группе Магнитогорского металлургического комбината в соцсети. По его словам, сейчас российский рынок металлопродукции "испытывает нарастающее давление негативных факторов, связанных с внешнеполитическими событиями, санкционным давлением и общим замедлением мировой экономики".

"Спад затронул все без исключения отрасли промышленности, в том числе металлоемкие: строительную индустрию, машиностроение, нефтегазовый сектор. Металлургия – самый чуткий "барометр" экономической ситуации, и сегодня положение отрасли очень непростое. В полной мере это затронуло и ММК", - сообщил гендиректор.

По его данным, в 2025 году комбинат был загружен на 70-80% и работал с минимальной рентабельностью. Несмотря на принятые меры по поддержке экономики комбината, продажи упали, а чистый убыток Группы ММК по итогам года составил почти 15 млрд рублей. На сегодня, отметил Павел Шиляев, загрузка еще ниже – около 60%.

"Производственные мощности российских металлургов превышают рыночные потребности в два раза. Оживления спроса на металлопродукцию в 2026 году не ожидается. В этих условиях для ММК важно сохранить свои рыночные позиции и стабильную жизнь в Магнитке. Для этого на ММК реализуется комплекс мер по сокращению затрат. Мы оптимизируем складские запасы, существенно сократили проведение ремонтов оборудования. Практически остановили реализацию нашей инвестиционной программы, оставив только проекты, которые влияют на эффективность производства и экологию. При этом мы сохраняем весь перечень социальных программ", - сообщил он.

По словам Шиляева, принято "сложное, но экономически обоснованное решение" – вывести из работы незагруженные производственные агрегаты.

"Эта мера затронула практически все предприятия Группы. Так, еще в начале марта была остановлена на консервацию шахта Чертинская-Коксовая "ММК-Уголь", выведена из работы часть агрегатов "ММК-Метиз", в режиме сокращенного рабочего времени работают персонал и агрегаты Лысьвенского металлургического завода", - рассказал топ-менеджер.

Он признал, что "ситуация на рынке труда изменилась".

"Мы вынуждены принять решение по уменьшению численности персонала с учетом текущей загрузки производственных мощностей. Численность управленческого персонала всех уровней будет снижена на 10%. Прекращен прием персонала в Группу ММК, за исключением выпускников наших профильных учебных заведений. В отдельных подразделениях переходим на работу по альтернативным пятибригадным графикам. Также отказались от услуг сторонних организаций по техническому обслуживанию, очистке и уборке оборудования. Часть временно незагруженных сотрудников может быть задействована на этих работах. Работникам пенсионного возраста, на которых мы опирались в условиях дефицита кадров, предложено право выхода на заслуженный отдых", - заявил Павел Шиляев.

Гендиректор подчеркнул, что принимаемые меры "требуют понимания, гибкости, инициативы и нестандартных решений от всех, на каждом рабочем месте, в каждом подразделении".

"Наша общая задача – сохранить компанию и профессиональный коллектив. Магнитке не раз приходилось сталкиваться с вызовами времени – ограничениями, кризисами. Уверен, что и в этот раз мы выйдем из сложившейся экономической ситуации более сильными, организованными и эффективными", - заключил Павел Шиляев.

Ранее сообщалось, что прибыль ММК в первой половине 2025 года упала почти в десять раз.