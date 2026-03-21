21 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Хоккейный город: Екатеринбург преобразится к плей-офф Кубка Гагарина

К предстоящему старту плей-офф Кубка Гагарина Екатеринбург ждет заметное преображение. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ХК "Автомобилист", который будет бороться за трофей.

Так, девизом решающей части сезона станет "Рок-аккорд этой весны!", объединивший хоккей и музыкальную культуру города. На домашних матчах плей-офф на трибунах "УГМК Арены" будут звучать культовые хиты уральской рок-культуры. Напомним, что 2026-й объявлен в Екатеринбурге Годом уральского рока.

Кроме этого, здания в центре включат архитектурную подсветку в цветах "Автомобилиста" – красном и белом. Фасады административных зданий, культурных учреждений, бизнес-центров и центральных улиц загорятся единой гаммой, превращая столицу Урала в одну большую трибуну болельщиков.

Болельщики ХК "Автомобилист" в первом матче на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

С первой домашней игры плей-офф в метро Екатеринбурга пассажиров будут встречать голоса игроков уральского клуба. На станции "Площадь 1905 года" откроется фотовыставка, объединяющая в себе рок, хоккей и игроков "Автомобилиста". А 27 марта прямо на этой же станции состоится концерт кавер-группы, которая исполнит легендарные хиты рока и гимны хоккея.

Наконец, 30 марта фирменные автомобили ХК "Автомобилист" проедут по центральным улицам города. А чуть раньше по столице Урала начнет курсировать интерактивная "Рок-Газель".

Напомним, что соперником "Автомобилиста" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина будет уфимский "Салават Юлаев". Первая игра состоится уже 23 марта в Екатеринбурге. Серия продлится до четырех побед.

Теги: Кубок Гагарина, город, плей-офф, Автомобилист, хоккей, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

