21 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Тюменская область
Фото: duma72.ru

Дополнительная мера поддержки участников СВО и новые инициативы - состоялось очередное заседание Тюменской областной Думы

На состоявшемся под председательством Фуата Сайфитдинова очередном заседании Тюменской областной думы парламентарии приняли решение по утверждению еще одной меры поддержки для тюменских участников СВО и членов их семей.

Депутатский корпус единогласно принял решение о том, что вернувшиеся воины могут претендовать на социальный контракт в размере до 350 тысяч рублей, без оценки среднедушевого дохода. Теперь, согласно изменениям, внесенным в областной закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», участники специальной военной операции, а также супруги участников СВО, которые являются инвалидами I и II группы, смогут заключать такой социальный контракт. Причем, действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Социальный контракт направлен на помощь в реализации бизнес-проектов и для старта предпринимательской деятельности. Единственное условие, которое должны будут выполнить претенденты - необходимо пройти обучение и подтвердить компетенции в центре «Мой бизнес».

По словам Андрея Артюхова, первого заместителя председателя Тюменской областной Думы, цель, которую ставили депутаты - помочь бойцам найти себя в мирной жизни, поддержать их предпринимательские идеи и настроения. Инициатором внесения законодательных изменений было правительство региона.

«Мы ориентированы на то, чтобы наши бойцы, возвращаясь домой, находили себя в мирной жизни. Важным моментом в законе является то, что на основании социального контракта помощь будет оказываться без учета доходов семьи», - прокомментировал Андрей Артюхов.

На данный момент в Тюменской области уже заключено 8 контрактов.

Также в ходе сессии тюменские депутаты внесли поправки в областной закон о гербе и флаге.

«С законодательной инициативой выступила фракция «Единая Россия» Тюменской областной думы. Теперь с 1 января 2027 года флаг Тюменской области в обязательном порядке будет установлен на зданиях администраций муниципальных образований. Тем самым мы пропагандируем уважительное отношение к символам нашей Тюменской области. Это еще и демонстрация единства публичной власти: местного, регионального и федерального уровней», - сообщил вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов.

Еще одно решение, принятое на заседании Тюменской областной Думы, касалось инициативы, выдвинутой на федеральный уровень.

Почетный гражданин Тюмени, автор идеи «Бессмертного полка» Геннадий Иванов выступил с предложением установить 6 июня в России новую памятную дату – День тружеников тыла. Как уточнил заместитель председателя комитета облдумы по социальной политике Александр Мажаров, документ по этой инициативе уже прошел необходимые стадии согласования для передачи в федеральные структуры.

На данный момент в Тюменской области проживает более 1,5 тысяч тружеников тыла. Областная столица получила почетное звание «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны именно в тюменскую глубинку было эвакуировано около 30 промышленных предприятий, десятки тысяч тюменцев на фабриках и заводах, полях и лесозаготовках ковали Победу.

Глеб Трубин, депутат от ЛДПР отметил: "История подвига в тылу неразрывно связана с фронтовыми успехами Красной Армии. Эти труженики заслужили дополнительные знаки внимания, да и сам праздник станет важным символом для всей страны".

Важно отметить, что инициатива тюменских депутатов о новом празднике дополняет и проект «Оружие Победы», реализуемый партией «Единая Россия». Первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов напомнил, что за девять лет реализации программы в Тюменской области были открыты три знаковых монумента. Каждый из них рассказывает об истории конкретного предприятия: торпедный катер в Тюмени, планер в Заводоуковске и бронепоезд "Патриот" в Ишиме.

"Мы эту идею поддержали. Очень надеюсь, что наше предложение поддержат депутаты Государственной Думы", - отметил законодатель.

Первый вице-спикер также рассказал о новой инициативе тюменских парламентариев, которая тоже касается господдержки участников СВО. Фракция «Единая Россия» Тюменской областной думы внесла на рассмотрение законодательного органа проект федерального закона о праве участников СВО на получение среднего профессионального образования по ускоренной программе с учетом опыта прохождения ими военной службы и полученных военно-учетных специальностей.

Идею высказали депутат Тюменской областной думы Николай Савченко и депутат Тюменской городской думы Александр Сукаченко во время обсуждения на рабочей группе перед региональным партийным форумом «Единой России» «Есть результат». На форуме она получила поддержку и войдет в новую Народную программу партии.

Вице-спикер пояснил, что законопроектом предполагается внесение изменений в статью 68 федерального закона «Об образовании», где будет прописано право участников СВО на ускоренное прохождение образовательной программы по той рабочей профессии, военно-учётную специальность по которой они получили во время СВО.

«Мы считаем, что это очень важный законопроект. Думаю, Государственная Дума и все профильные ведомства его поддержат», - резюмировал Андрей Артюхов.

Теги: тюменская областная дума, инициатива, участники сво, социальный контракт, день тружеников тыла


