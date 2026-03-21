Путин: в это трудное время Москва остается надежным партнером Тегерана

В нынешнее непростое время Россия остается надежным партнером Ирана. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении по случаю праздника Навруз.

Читайте также: США получают по зубам после атаки на Иран

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, президент РФ направил поздравления по случаю Навруза иранским лидерам – верховному руководителю республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану.

"Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана", - отметили в пресс-службе.

Ранее в Вашингтоне вновь подтвердили, что военная операция США против Ирана может продлиться несколько недель.