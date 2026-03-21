«Чужие и СВОи. Обличия и лица» - в Астрахани открыли выставку, посвященную специальной военной операции

В Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева торжественно открыли историко-документальную выставку «Чужие и СВОи. Обличия и лица». Экспозиция, подготовленная Российским историческим обществом и фондом «История Отечества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Н ней представлено более 250 экспонатов, посвященных ключевым событиям специальной военной операции.

На церемонии открытия заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров отметил важность сохранения исторической правды и недопустимость переписывания истории.

«Очень важно, чтобы эту выставку увидели не только студенты Астраханского государственного университета, но и ребята из колледжей, из всех вузов региона. Чтобы они узнали правду, смогли её разделить и донести до как можно большего числа людей», — подчеркнул Егор Угаров.

Экспозиция в АГУ охватывает широкий круг тем: от исторических предпосылок возникновения конфликта до событий последних лет. Среди уникальных экспонатов — образцы трофейной техники, в том числе FPV-дроны и БПЛА, найденные на освобожденных территориях, а также макеты современных российских разработок.

Особое внимание в выставке уделено героизму участников специальной военной операции: военных, медиков, военкоров и священнослужителей. Отдельный раздел рассказывает о восстановлении мирной жизни на освобожденных территориях, в том числе о возрождении Мариуполя.

Организаторы приглашают всех желающих посетить выставку, которая будет работать в Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева до 13 апреля.