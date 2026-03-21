ФСБ задержала бизнесмена из Саранска за помощь украинским спецслужбам

В Мордовии задержан сторонник украинских спецслужб. Операцию проводили контрразведчики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ России, 34-летнего бизнесмена из Саранска подозревают в государственной измене. Установлено, что предприниматель через мессенджер сотрудничал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. С августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более 1000 сим-карт и 10 виртуальных станций.

За денежное вознаграждение коммерсант предоставил доступ к ним своим украинским кураторам для дистанционного мошенничества в отношении граждан России, а также планирования и осуществления подрывной деятельности. Для анонимности и сокрытия финансовых операций все средства переводились бизнесмену на созданные им криптокошельки.

В итоге он был задержан сотрудниками ФСБ России. Возбуждено уголовное дело о госизмене. По решению суда фигурант заключен под стражу.

