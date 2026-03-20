ЕС может отложить утверждение отказа от российской нефти

Конфликт на Ближнем Востоке увеличивает вероятность того, что ЕС отложит утверждение отказа от российской нефти, сообщают РИА Новости со ссылкой на зарубежные издания.

Отмечается, что для Евросоюза нестабильность на Ближнем Востоке поднимает вопросы о том, сможет ли континент окончательно отказаться от российской энергетики. Сообщается, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен.

По данным издания, Еврокомиссия собирается 15 апреля предложить законопроект об отказе от импорта российской нефти. Предложение будет выдвинуто после выборов в Венгрии, чтобы тема запрета не оказала значительного влияния на результаты голосования.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.