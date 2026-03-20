Юрий Бурлачко принял участие в работе открытой сессии Думы Геленджика

В работе открытой сессии Думы муниципального образования города Геленджик, на которой глава города-курорта Алексей Богодистов представил отчет об итогах работы местной администрации в 2025 году, принял участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Также в работе сессии под председательством руководителя гордумы Михаила Димитриева приняли участие вице-губернатор Роман Лузинов, депутат ЗСК Константин Димитриев. В числе приглашенных были представители структур правоохранительного и силового блоков, общественных объединений, духовенства, актив города-курорта.

Алексей Богодистов отметил, что в 2025 году приоритетом в работе администрации было решение задач, направленных на повышение качества жизни населения. В частности городские власти сосредоточили усилия на обеспечении финансовой устойчивости курорта и работе по мобилизации доходов. Так, в 2025 году в консолидированный бюджет Краснодарского края с территории муниципального образования город-курорт Геленджик поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме более 19,5 млрд рублей. Исполнение годового плана местного бюджета по доходам составило более 13 млрд рублей, что выше уровня 2024 года почти на 3 млрд рублей.

Как отметил глава города, в центре внимания было развитие курортной отрасли. В 2025 году территорию посетили более 4,3 млн человек, работало 85 отраслевых предприятий. За 2025 год в развитие соответствующей инфраструктуры было вложено порядка 1 млрд рублей, введено 900 новых койко-мест.

Также в докладе Алексей Богодистов детально представил информацию по каждому направлению деятельности городских властей.

Принимая во внимание представленную информацию, заместитель главы края предложил признать работу администрации муниципалитета удовлетворительной.

Юрий Бурлачко в свою очередь отметил, что в 2025 году курорт принял участие в 10 краевых госпрограммах, на реализацию которых было направлено более 6,5 млрд рублей, что позволило решить ряд острых городских вопросов, обозначенных в отчете глава муниципалитета. В частности, проведена работа по газификации села Архипо-Осиповка, проектирование и строительство ливневой канализации в Кабардинке, обновление 19 км сетей водоснабжения.

Спикер Кубанского парламента отдельно отметил поддержку инициатив главы города краевыми депутатами. Например, депутат ЗСК Константин Димитриев, основываясь на обращениях геленджичан, инициировал направление дополнительно порядка 70 млн рублей, которые были направлены на капремонт плиточного покрытия и благоустройство территории Дома культуры села Марьина Роща, капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение деятельности школы № 12 имени Маршала Жукова и детсадов «Аист», «Солнышко», «Тополек» и «Золотая рыбка» в Геленджике.

В ходе своего выступления Юрий Бурлачко также рассказал муниципальным коллегам об итогах работы ЗСК. Ключевым нормативным актом спикер обозначил закон о краевом бюджете, приоритетом в котором остается социально-культурная сфера. Юрий Бурлачко также обозначил основные инициативы, направленные на поддержку и развитие отраслей экономики.

«По всем обозначенным мной векторам работа будет продолжена. Формирование правового поля региона — это результат постоянного диалога с жителями, экспертами, администрацией края и, конечно, представителями муниципалитетов. Многие региональные законы рождаются именно из совместного обсуждения наболевших вопросов», - подытожил Юрий Бурлачко.

На площадке мероприятия председатель ЗСК, вице-губернатор и глава города вручили награды заслуженным горожанам.