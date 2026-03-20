Самолет авиакомпании "Ямал", летевший из Москвы в Ноябрьск приземлился в тюменском "Рощино"
Самолет авиакомпании "Ямал", летевший из Москвы в Ноябрьск совершил незапланированную посадку в тюменском аэропорту "Рощино", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Самолет приземлился около 16.00. Посадка совершена благополучно.
Время фактического выполнения рейса уточняется. Тюменской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение полагающихся услуг. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм безопасности полетов.