Белоруссия готова к "большой сделке" с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался про "большую сделку" со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

"Американцы в ходе переговоров от имени Трампа предложили заключить "большую сделку", где будут отражены ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров. Я что, отпираться буду? Не то, что я уже там счастлив. Но для Белоруссии это важно, и для меня в том числе. Поэтому я сказал: "Я это нормально воспринимаю. Передайте Дональду, что я согласен эту "большую сделку" подготовить", - цитирует Лукашенко близкий к его пресс-службе telegram-канал "Пул первого".

Также глава государства высказался о переговорах с американской делегацией.

"Мы обсуждали многие вопросы. И все международные проблемы. Их интересовала моя точка зрения – как мы в этом регионе, как белорусы, как наша власть это видит. Я изложил свою точку зрения, свои подходы. В том числе в этом плане, когда они задавали вопросы и по России, и Китаю. Но я их предупредил: это наши не просто союзники, это близкие нам государства. И я хочу, чтобы американцы это учитывали. Надо отдать им должное – они это учитывают", - сказал Лукашенко.