В Свердловской области впервые пройдет "Ночь театрального искусства"

Свердловская область присоединяется ко всероссийской акции "Ночь театрального искусства". Мероприятия впервые пройдут в регионе 27 марта - в День театра и будут посвящены 150-летию Союза театральных деятелей РФ.

"Акция познакомит зрителей с театром с новой стороны - через живое общение, погружение в закулисную жизнь и участие в творческих процессах. В программе - спектакли, экскурсии, открытые репетиции, творческие встречи и мастер-классы на площадках по всему региону", - сообщает департамент информполитики региона.

В конце марта уральцев ждет открытая репетиция международного фестиваля-конкурса детского балета от театра балета "Щелкунчик", Свердловская детская филармония представит актерский концерт "Вечер без масок", а ТЮЗ проведет экскурсию и встречу с молодыми артистами.

В Нижнем Тагиле зрителей ждут экскурсии по закулисью театра кукол, музыкальный спектакль и марафон читок в Новом молодежном театре. Жители Новоуральска смогут посетить художественные мастерские театра кукол. В Первоуральске состоится творческая встреча по спектаклю "Крыша", а в Краснотурьинске уже подготовлена программа со спектаклями, мастер-классом и ночной экскурсии "Когда театр спит".

Вход на все мероприятия бесплатный. Подробнее о каждой из программ можно узнать на официальном сайте "Ночи театрального искусства".