Роскомнадзор замедляет Telegram

В 24 свердловских муниципалитетах сняли ограничения на вывоз сырого молока

На сегодняшний день ограничения на вывоз сырого молока сняты в 24 муниципалитетах Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
За неделю ограничения были сняты еще в 9 свердловских муниципалитетах, их общее количество достигло 24. Решения о возможности вывозить сырье за пределы области принимают в Россельхознадзоре. Специалисты МинАПК региона находятся в постоянном контакте с надзорным ведомством, производителями и переработчиками молока, а также торговыми сетями. Ветеринарные специалисты проводят обязательную в таких случаях вакцинацию скота, на сегодня 100% животных прошли двухэтапную вакцинацию.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале из-за карантина и перепроизводства молока вводят дополнительные меры по его переработке. Начиная с 11 февраля молочные заводы региона ежедневно перерабатывают в среднем 2 тысячи 112 тонн молока вместо 1 тысячи 580 тонн. А федеральные торговые сети увеличили присутствие молочной продукции местных заводов на своих полках.

В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области напомнили, что карантин был введен только в одном муниципалитете с 11 февраля из-за выявления единичного случая пастереллеза. Новых карантинных ограничений в регионе с тех пор не вводили.

"Все предприятия Свердловской области по переработке молока работают в штатном режиме, а их продукция экспортируется из региона. Ограничения, введенные для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, распространяются только на вывоз сырого молока", - пояснили в министерстве.

Теги: молоко, вывоз, ограничения, карантин, Свердловская область


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.02.2026 09:01 Мск В Свердловской области из-за карантина и перепроизводства молока вводят дополнительные меры по его переработке

