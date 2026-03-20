В Тюменской области суд взыскал с девятилетней девочки долги ее умершей матери

20 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области суд взыскал с девятилетней девочки долги ее умершей матери

В Тюменской области суд рассмотрел гражданское дело трех банков "Уралсиб Финанс", "Сбербанк России" и "Совкомбанк" о взыскании задолженности по кредитным договорам в порядке наследования, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что в 2023-2024 годы банки заключили кредитные договоры и договор потребительского займа на общую сумму около 370 тыс. руб. с местной жительницей. В декабре 2024 года женщина умерла и долги банки взыскали с потенциальных наследников. В ходе судебного разбирательства требования трех банков были объединены в одно производство.

В качестве ответчиков были привлечены родители умершей, а также ее несовершеннолетняя дочь, 2017 года рождения.

Изучив материалы дела, в том числе наследственное дело, суд установил, что единственным наследником, принявшим наследство, является дочь умершей. Родители наследодателя от принятия наследства отказались в пользу внучки.

В состав наследства вошли одна четвертая доля в праве на квартиру (кадастровая стоимость определена в 117 тыс. рублей), четверть доли в праве на земельный участок (50 тыс. рублей), денежные средства на банковских счетах наследодателя (4 тыс. 125 рублей). Общая стоимость унаследованного имущества составила 171 тыс. 126 рублей, а общий размер задолженности по трем кредитным договорам составил 365 тыс. 758 рублей.

Учитывая, что стоимость наследства меньше суммы долгов, суд частично удовлетворил требования кредиторов, распределив взыскиваемые суммы пропорционально размеру задолженности перед каждым из них.

Суд взыскал с девочки в пользу "Уралсиб Финанс" — 86 тыс. 761 рубль задолженности по займу, а также 921 рубль в счет возврата госпошлины; в пользу "Сбербанк России" — 58 354 рубля задолженности по кредиту, а также 665 рублей в счет возврата госпошлины; в пользу "Совкомбанк" — 26 тыс. 011 рублей задолженности по кредиту, а также 562 рубля в счёт возврата госпошлины.

Общая сумма взыскания составила 171 тыс. 126 рублей, то есть полную стоимость наследственного имущества.

В удовлетворении исковых требований к ответчикам – родителям наследодателя отказано в полном объеме. Кроме того, в связи с признанием иска ответчиком, суд постановил возвратить истцам из бюджета 70% от уплаченной ими государственной пошлины (от сумм, пропорциональных удовлетворённым требованиям).

Теги: наследство, банки, девочка, дочь, мать


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети