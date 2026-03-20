В Тюменской области суд взыскал с девятилетней девочки долги ее умершей матери

В Тюменской области суд рассмотрел гражданское дело трех банков "Уралсиб Финанс", "Сбербанк России" и "Совкомбанк" о взыскании задолженности по кредитным договорам в порядке наследования, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что в 2023-2024 годы банки заключили кредитные договоры и договор потребительского займа на общую сумму около 370 тыс. руб. с местной жительницей. В декабре 2024 года женщина умерла и долги банки взыскали с потенциальных наследников. В ходе судебного разбирательства требования трех банков были объединены в одно производство.

В качестве ответчиков были привлечены родители умершей, а также ее несовершеннолетняя дочь, 2017 года рождения.



Изучив материалы дела, в том числе наследственное дело, суд установил, что единственным наследником, принявшим наследство, является дочь умершей. Родители наследодателя от принятия наследства отказались в пользу внучки.



В состав наследства вошли одна четвертая доля в праве на квартиру (кадастровая стоимость определена в 117 тыс. рублей), четверть доли в праве на земельный участок (50 тыс. рублей), денежные средства на банковских счетах наследодателя (4 тыс. 125 рублей). Общая стоимость унаследованного имущества составила 171 тыс. 126 рублей, а общий размер задолженности по трем кредитным договорам составил 365 тыс. 758 рублей.

Учитывая, что стоимость наследства меньше суммы долгов, суд частично удовлетворил требования кредиторов, распределив взыскиваемые суммы пропорционально размеру задолженности перед каждым из них.



Суд взыскал с девочки в пользу "Уралсиб Финанс" — 86 тыс. 761 рубль задолженности по займу, а также 921 рубль в счет возврата госпошлины; в пользу "Сбербанк России" — 58 354 рубля задолженности по кредиту, а также 665 рублей в счет возврата госпошлины; в пользу "Совкомбанк" — 26 тыс. 011 рублей задолженности по кредиту, а также 562 рубля в счёт возврата госпошлины.



Общая сумма взыскания составила 171 тыс. 126 рублей, то есть полную стоимость наследственного имущества.



В удовлетворении исковых требований к ответчикам – родителям наследодателя отказано в полном объеме. Кроме того, в связи с признанием иска ответчиком, суд постановил возвратить истцам из бюджета 70% от уплаченной ими государственной пошлины (от сумм, пропорциональных удовлетворённым требованиям).