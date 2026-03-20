В Перми из-за падения снега и льда с крыш пострадали 19 человек

С 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года в Перми из-за падения снега и льда с крыш пострадали 19 человек, один из них скончался. В Пермском муниципальном округе зафиксировано два таких случая, летальных исходов не зарегистрировано, сообщает РБК Пермь.

Годом ранее показатели были ниже. В период с 15 ноября 2024 по 15 ноября 2025 года в краевой столице от схода снега пострадали девять человек, погибших среди них не было. В Пермском районе за тот же период таких инцидентов не происходило.

За последние четыре месяца в Перми с ушибами и переломами после падений на улицах к медикам обратились 587 человек, в Пермском округе — 18. За аналогичный период прошлой зимы от гололеда в городе пострадали 754 человека, в районе — 41.