КПРФ предлагает заключать с учителями бессрочные трудовые договоры

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о заключении с учителями бессрочных трудовых договоров. То есть им не нужно будет каждые три года "повышать квалификацию", чтобы продолжать работу.

Подчас, и это стало нормой, договоры заключаются всего на год, после чего снова приходится заниматься переоформлением бумаг, что отнимает драгоценное время, отмечают авторы. Они считают, что это повысит и защищенность педагогов, которые зависят от давления руководства.

О плачевном положении учителей говорят все эксперты и многие чиновники. При этом параллельно говорится о некоем "повышении престижа профессии учителя".

В России чуть более миллиона школьных учителей, которые "тянут" 1,6 млн ставок. То есть при нормальной работе на одну ставку стране не хватает около 600 тыс. учителей.