Оглашен список из 31 футболиста на игры против Никарагуа и Мали

Главный наставник российской сборной Валерий Карпин сформировал окончательную заявку команды на весенний тренировочный цикл. В этот период национальный коллектив проведет два контрольных поединка: 27 марта состоится игра с представителями Никарагуа, а 31 марта россияне сразятся с футболистами из Мали. Всего в расположение команды вызван 31 спортсмен, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

В список голкиперов вошли Матвей Сафонов, выступающий за французский "Пари Сен-Жермен", а также Денис Адамов, Антон Митрюшкин, Станислав Агкацев и Максим Бориско. Оборонительную линию представят Александр Сильянов, Евгений Морозов, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Руслан Литвинов, Валентин Пальцев, Игорь Дивеев, Данил Круговой и Мингиян Бевеев.

Среднюю линию поля укрепят Данил Пруцев, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов и Кирилл Глебов. Вместе с ними к играм готовятся Наиль Умяров, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Максим Глушенков, Максим Петров, Лечи Садулаев и Александр Головин из "Монако". Завершают список нападающие Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко и Георгий Мелкадзе, которым предстоит реализовывать моменты у ворот соперников.

Сообщалось, что сборную Сенегала лишили титула победителя Кубка африканских наций, присудив ей техническое поражение со счетом 0:3 в пользу Марокко. Такое решение принял Апелляционный комитет CAF из-за скандала в финальном матче, когда сенегальские футболисты в знак протеста против судейства временно покинули поле.