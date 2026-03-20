Роспотребнадзор закрыл тысячи сайтов с опасными БАДами

20 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор закрыл тысячи сайтов с опасными БАДами

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подвела итоги масштабной проверки интернет-магазинов, торгующих биологически активными добавками. На расширенном заседании коллегии она представила отчет, согласно которому специалисты ведомства изучили работу 6460 сайтов. В результате этой проверки доступ закрыли к 5398 ресурсам, которые нарушали закон и предлагали покупателям сомнительные препараты. Мониторинг рынка в таком усиленном режиме сотрудники службы ведут с 15 января 2026 года, пишет РИА Новости.

Специалисты Роспотребнадзора выделили несколько главных причин для блокировки этих площадок. В первую очередь под запрет попали магазины, которые продавали товар без обязательной государственной регистрации. Также ведомство пресекало торговлю добавками, в составе которых эксперты нашли опасные вещества или слишком высокую концентрацию активных компонентов, нарушающую российские нормативы. Кроме того, многие недобросовестные продавцы пытались выдать потенциально вредные препараты за простые пищевые добавки. С помощью таких мер контроля государство защищает здоровье граждан от некачественной продукции в интернете.

Сообщалось, что в 2025 году Роскомнадзор удалил 265 тысяч страниц в российских соцсетях и очистил интернет от 1,3 млн запрещенных материалов, что на 59% превысило показатели прошлого года. Ведомство блокировало публикации по требованию госорганов, чаще всего ограничивая доступ к пропаганде наркотиков, ЛГБТ-контенту, инструкциям по обходу блокировок и призывам подростков к опасным действиям.

Теги: бад, блокировка, Роспотребнадзор


