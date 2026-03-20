Роспотребнадзор закрыл тысячи сайтов с опасными БАДами

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подвела итоги масштабной проверки интернет-магазинов, торгующих биологически активными добавками. На расширенном заседании коллегии она представила отчет, согласно которому специалисты ведомства изучили работу 6460 сайтов. В результате этой проверки доступ закрыли к 5398 ресурсам, которые нарушали закон и предлагали покупателям сомнительные препараты. Мониторинг рынка в таком усиленном режиме сотрудники службы ведут с 15 января 2026 года, пишет РИА Новости.

Специалисты Роспотребнадзора выделили несколько главных причин для блокировки этих площадок. В первую очередь под запрет попали магазины, которые продавали товар без обязательной государственной регистрации. Также ведомство пресекало торговлю добавками, в составе которых эксперты нашли опасные вещества или слишком высокую концентрацию активных компонентов, нарушающую российские нормативы. Кроме того, многие недобросовестные продавцы пытались выдать потенциально вредные препараты за простые пищевые добавки. С помощью таких мер контроля государство защищает здоровье граждан от некачественной продукции в интернете.

Сообщалось, что в 2025 году Роскомнадзор удалил 265 тысяч страниц в российских соцсетях и очистил интернет от 1,3 млн запрещенных материалов, что на 59% превысило показатели прошлого года. Ведомство блокировало публикации по требованию госорганов, чаще всего ограничивая доступ к пропаганде наркотиков, ЛГБТ-контенту, инструкциям по обходу блокировок и призывам подростков к опасным действиям.