Сергей Кравчук сообщил, что речная навигация в Хабаровске стартует 1 мая

Мэр Хабаровска в ходе рабочего выезда проинспектировал ход подготовки пассажирских теплоходов к навигации. Сергею Кравчуку доложили, что всего для перевозки на левый берег подготовят 4 теплохода, 3 из которых будут на линии постоянно, один в горячем резерве.

Глава Хабаровска оценил информацию о техническом состояния судов, обсудил вопросы субсидирования перевозок с представителями ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Особо мэр Хабаровска акцентировал внимание на мерах пожарной безопасности на островных территориях.

«Наша задача - открыть навигацию вовремя. Сегодня мы проверили готовность судов: на всех теплоходах проведен капитальный и текущий ремонт дизельного оборудования. На одном из судов установлен новый вспомогательный двигатель отечественного производства Алтайского завода. Всего в бюджете города на этот год предусмотрено 116 миллионов рублей на финансирование перевозок, из них порядка 17 миллионов уже направлено на ремонт и подготовку флота. Капитаны рассказали, что все идет в штатном режиме, и к 1 мая суда будут полностью готовы», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава Хабаровска отметил, что как только начнется сезон, на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный усилят контроль за соблюдением противопожарного режима.

«Я убедительно прошу наших дачников и всех отдыхающих строго соблюдать меры пожарной безопасности. Нарушителей ждут административные штрафы. Это не просто формальность, а вопрос здоровья и безопасности хабаровчан: мы должны исключить возгорания сухой растительности на островах», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Специалисты сообщили мэру, что подготовка к навигации уже в завершающей стадии. На теплоходах заканчивают косметический ремонт внутренних помещений, покраску корпусов. И уже 1 мая обновленные суда примут первых пассажиров на причалах Хабаровска.