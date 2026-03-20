Иран монетизирует Ормузский пролив

Власти Ирана установили плату за проход судов через Ормузский пролив и организовали "безопасный коридор" для проверенных перевозчиков. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на издание Lloyd's List.

Один из операторов уже заплатил около двух млн долларов за транзит своего танкера. На сегодняшний день по этой схеме пролив прошли минимум девять судов. Эксперты пока не знают точное число оплаченных рейсов, так как в некоторых случаях страны договаривались через дипломатов. Также остается неясным, как именно компании переводят деньги Ирану в условиях действующих международных санкций.

Маршрут этого коридора пролегает через территориальные воды Ирана в районе острова Ларак. Здесь сотрудники портовых служб и бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) лично опознают каждое судно. Тегеран открывает доступ к пути только после полного согласования всех деталей. Сейчас КСИР готовит к запуску официальную систему регистрации и одобрения морского трафика. С иранской стороной уже ведут переговоры представители Китая, Индии, Малайзии, Ирака и Пакистана. Главное условие для использования этого механизма - отсутствие любых связей судна или его владельцев с США и Израилем.

Несмотря на появление платного маршрута, движение через Ормузский пролив остается очень слабым. Аналитики Lloyd’s List зафиксировали с 15 по 17 марта всего 15 проходов судов. При этом почти 90% этого трафика составляют корабли, которые так или иначе связаны с самим Ираном. Иностранные перевозчики пока не спешат массово возвращаться на этот маршрут из-за высоких геополитических рисков и юридических сложностей. Таким образом, новая система оплаты пока не помогла восстановить полноценное международное судоходство в этом стратегически важном регионе, и большинство компаний выбирают другие пути для перевозки грузов.

Сообщалось, что из-за атак на танкеры в Ираке мировые цены на нефть резко выросли, превысив отметку в 100 долларов за баррель, что потенциально может принести России дополнительные доходы. Однако эксперты предупреждают о серьезных рисках: конфликт в Персидском заливе угрожает стабильности поставок, а Иран уже приостановил закупки российского зерна.