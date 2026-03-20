Председатель Астраханской городской Думы поздравил астраханцев с праздником Ураза-байрам

От имени Астраханской городской Думы Игорь Седов поздравил жителей города с праздником Ураза-байрам.

"Дорогие астраханцы! Уважаемые мусульмане! От всей души поздравляю вас с завершением священного месяца Рамадан и наступлением светлого праздника Ураза-байрам!", - говорится в поздравлении.

Этот праздник имеет многовековую историю, несет в себе глубокий духовный смысл.

Игорь Седов напомнил, что он знаменует окончание времени поста и молитв, олицетворяет чистоту помыслов, милосердие и верность семейным традициям.

"Для нашего региона Ураза-байрам — это символ единства и взаимного уважения между представителями разных народов. Ислам всегда проповедовал ценности добра, сострадания и помощи ближнему, которые находят отклик в сердце каждого человека, независимо от его вероисповедания. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия. Пусть в каждом доме царят мир, согласие и радость! Пусть этот светлый праздник придаст вам сил для добрых дел и созидательного труда на благо нашей Родины!", - говорится в поздравлении председателя Астраханской городской Думы.