"АвтоВАЗ" запускает новый бренд коммерческих автомобилей SKM

20 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

"АвтоВАЗ" запускает новый бренд коммерческих автомобилей SKM

Концерн "АвтоВАЗ" начал собирать коммерческие и грузопассажирские машины под новой маркой SKM. Первенцем в этой линейке станет модель "М7", которую компания выпустит сразу в двух вариантах: как цельнометаллический фургон и как грузопассажирский минивэн, рассказал ТАСС. Новинки делят производственную площадку с коммерческими версиями Lada Granta и Niva на дочернем предприятии "ВИС-Авто". Таким образом, автопроизводитель расширяет ассортимент спецтехники для бизнеса и планирует включить новый бренд в портфель "Лада Бизнес".

Разработчики оснастили модель "М7" бензиновым атмосферным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 137 лошадиных сил. Мотор работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль имеет задний привод и надежную рессорную подвеску, которая хорошо подходит для перевозки грузов. В базовую комплектацию инженеры включили кондиционер, подушки безопасности, системы помощи водителю и функцию дистанционного запуска двигателя. Это делает рабочую машину комфортной для ежедневных поездок в городских условиях и на трассе.

Сейчас завод выпускает автомобили методом крупноузловой сборки, однако специалисты уже локализовали часть необходимых компонентов на российских мощностях. Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что подробные характеристики оснащения и розничные цены назовут непосредственно перед стартом продаж. Появление бренда SKM должно укрепить позиции компании в сегменте легкого коммерческого транспорта, где растет спрос на доступные и выносливые машины. Покупатели смогут выбрать подходящую версию "М7" в зависимости от своих задач - для перевозки товаров или совместной транспортировки грузов и пассажиров.

Ранее "АвтоВАЗ" подал заявку в Роспатент на регистрацию фразы "Можно, а зачем?" в качестве официального товарного знака. Этот слоган стал вирусным мемом после интервью Олега Груненкова, который курирует новые проекты компании: так он ответил на вопрос о возможности создания аналога BMW. 

Теги: авто, рынок, машина,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети