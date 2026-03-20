"АвтоВАЗ" запускает новый бренд коммерческих автомобилей SKM

Концерн "АвтоВАЗ" начал собирать коммерческие и грузопассажирские машины под новой маркой SKM. Первенцем в этой линейке станет модель "М7", которую компания выпустит сразу в двух вариантах: как цельнометаллический фургон и как грузопассажирский минивэн, рассказал ТАСС. Новинки делят производственную площадку с коммерческими версиями Lada Granta и Niva на дочернем предприятии "ВИС-Авто". Таким образом, автопроизводитель расширяет ассортимент спецтехники для бизнеса и планирует включить новый бренд в портфель "Лада Бизнес".

Разработчики оснастили модель "М7" бензиновым атмосферным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 137 лошадиных сил. Мотор работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль имеет задний привод и надежную рессорную подвеску, которая хорошо подходит для перевозки грузов. В базовую комплектацию инженеры включили кондиционер, подушки безопасности, системы помощи водителю и функцию дистанционного запуска двигателя. Это делает рабочую машину комфортной для ежедневных поездок в городских условиях и на трассе.

Сейчас завод выпускает автомобили методом крупноузловой сборки, однако специалисты уже локализовали часть необходимых компонентов на российских мощностях. Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что подробные характеристики оснащения и розничные цены назовут непосредственно перед стартом продаж. Появление бренда SKM должно укрепить позиции компании в сегменте легкого коммерческого транспорта, где растет спрос на доступные и выносливые машины. Покупатели смогут выбрать подходящую версию "М7" в зависимости от своих задач - для перевозки товаров или совместной транспортировки грузов и пассажиров.

Ранее "АвтоВАЗ" подал заявку в Роспатент на регистрацию фразы "Можно, а зачем?" в качестве официального товарного знака. Этот слоган стал вирусным мемом после интервью Олега Груненкова, который курирует новые проекты компании: так он ответил на вопрос о возможности создания аналога BMW.