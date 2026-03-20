Предотвращено убийство чиновника администрации ДНР бомбой с 3,5 кг взрывчатки

Сотрудники ФСБ предотвратили убийство в Донецкой Народной Республике представителя власти. Подозревают в попытке покушения россиянина 1973 г.р.

Мужчина через Telegram познакомился с представителем украинских спецслужб. Действуя под его влиянием, россиянин изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства. Ими надо было подорвать автомобиль одного из чиновников администрации ДНР.

Злоумышленник задержан. Изъято взрывное устройство на основе гексогена массой 3,5 кг с поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался, ему грозит пожизненное заключение, сообщает центр общественных связей ФСБ России.