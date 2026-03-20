Россия может столкнуться с дефицитом электроэнергии

Ряду регионов России в обозримом будущем всерьез может грозить дефицит электроэнергии. Это вызвано быстрым ростом энергопотребления, который значительно опережает среднероссийские темпы роста. Об этом говорилось в Совете Федерации на круглом столе, посвященном энергогенерации.

Читайте также: Сибири предрекли рост потребления электроэнергии

Глава правления оператора Единой энергетической системы Федор Опадчий назвал зоны повышенного риска: Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, некоторые южные регионы и Москва. В этих местах спрос на электроэнергию растет намного быстрее, чем в среднем по стране.

При этом появилась новая проблема - как обеспечить электричеством искусственный интеллект (ИИ) и дата-центры, которым требуется огромное количество энергии и которые все сильнее влияют на энергетику. Еще несколько лет назад такого бурного развития и внедрения ИИ не ожидал никто, а сегодня власти ставят задачу ускоренного внедрения ИИ и проникновения его во все сферы жизни. Это потребует гигантских объемов энергии.

С 2020 года объем прогнозируемого дефицита мощности в энергосистеме страны ежегодно растет. По прогнозам, он может составить до 14 ГВт к 2030 году.

По данным Международного энергетического агентства, в настоящее время цифровизация забирает 1-1,5% мирового производства электроэнергии. Есть и более высокие оценки, но все эксперты сходятся во мнении, что эта доля будет только расти.