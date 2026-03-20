20 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук на коллегии отметил, что системная работа по подготовке к отопительному сезону – одна из главных задач мэрии Хабаровска

В Хабаровске на коллегии при мэре рассмотрели итоги работы городского хозяйства в текущем отопительном сезоне. Также были определены задачи на ближайшую перспективу. 

«Это не только подготовка инженерных сетей. Это работа управляющих компаний, их взаимодействие с собственниками и нанимателями жилых помещений. Это работа ТСЖ и ТОСов – всё то, что связано с комфортом хабаровчан. Нам поступают обращения от жителей по поводу проблем в жилищно‑коммунальном хозяйстве. В плане обновления сетей, в плане работы обслуживающего персонала по ремонту при авариях картина не радужная, и меня она не устраивает. Новым микрорайонам города требуются инженерные сети: это и водоснабжение, и водоотведение, и теплоснабжение. Все, кто сегодня работает в сфере жилищно‑коммунального хозяйства, должны перестроиться и понять, что мы работаем для жителей», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

Всего в рамках подготовки объектов ЖКХ и соцсферы города к отопительному сезону городские службы осуществили  комплекс мероприятий на сумму порядка 8 миллиардов рублей. Б частности, прошла реконструкция и капремонт нескольких участков трубопроводов и магистральных тепловых сетей.

(2026)|Фото: khv27.ru

Специалисты провели промывку системы отопления, подготовили теплопотребляющие системы порядка 3 500 жилых домов, заменили системы горячего водоснабжения и отопления общей протяжённостью почти 4 км сетей. Проведена была подготовка тепловых пунктов, оформлена большая часть паспортов готовности жилищного фонда. Проведен ремонт систем отопления в 79 подъездах, выполнена заделка межпанельных швов, отремонтированы и восстановлены 300 дверей.

«Проделан большой объём работ по подготовке Хабаровска к отопительному периоду – и на уровне крупных инфраструктурных объектов, и в жилых домах. Мы дополнительно восстановили тепловую изоляцию на двух километрах трубопроводов. Особое внимание уделили подготовке теплового контура – отремонтировали отопление в подъездах, заделали межпанельные швы, привели в порядок входные двери. Это напрямую влияет на комфорт жителей в холодное время года. Мы продолжим системную работу по модернизации инфраструктуры», - рассказал первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин.

Теги: сергей кравчук, отопительный сезон, мэр хабаровска, теплоснабжение


