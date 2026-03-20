В Пермском крае на 7,8% выросла преступность среди несовершеннолетних

В Пермском крае на 7,8% выросла преступность среди несовершеннолетних, сообщает Рифей Пермь.

По словам начальника главного управления МВД по Пермскому краю Владислава Толкунова, важной проблемой остается высокий уровень вовлеченности населения в "дропперство".

Всего сотрудники МВД в прошлом году в Пермском крае раскрыли 13,5 тыс. преступлений. По сравнению с 2024 годом, преступлений стало на 9% меньше. Раскрыты все убийства, изнасилования и разбои.