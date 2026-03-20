На Урале суд не стал арестовывать еще одного директора УК, задержанного из-за падения наледи

На Среднем Урале освобожден еще один директор управляющей компании, задержанный по делу о падении наледи. Суд не стал отправлять его под арест.

Напомним, 16 марта этого года с крыши одного из домов на улице Чехова в Ревде сошли снег и наледь, которые обрушились на коляску с 9-месячным ребенком. В результате девочке были причинены ушибы и ссадины.

18 марта был задержан директор управляющей компании ООО "УЮТ" Сергей Калугин. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следствие вышло с ходатайством о его аресте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в ходе рассмотрения ходатайства Ревдинским городским судом истек срок процессуального задержания, составляющий 48 часов. В связи с этим Калугин был освобожден из-под стражи.

"Поскольку следователь не представил весомых аргументов для обоснования содержания обвиняемого под стражей, в удовлетворении ходатайства об аресте отказано. Следователь вправе самостоятельно избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества или запретом определенных действий", - пояснили в суде.

Стоит отметить, что накануне суд не стал отправлять под арест директора другой управляющей компании, задержанного по делу о падении наледи на двух женщин в Нижней Туре. Его также отпустили на свободу.