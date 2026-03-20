Автомаляры стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в России

Профессия автомаляра возглавила рейтинг самых доходных специальностей, согласно данным, опубликованным сервисом "Авито Работа". В среднем работодатели предлагают таким сотрудникам 181 596 рублей в месяц. Эта сумма выросла на 38% по сравнению с прошлым годом. Компании ценят в этих мастерах аккуратность и умение работать с новыми технологиями окраски на станциях техобслуживания. Итоговый заработок специалиста традиционно определяют его опыт, регион проживания и конкретные условия на рабочем месте, пишет "Известия".

Второе место в списке высокооплачиваемых профессий заняли сварщики со средним предложением в 167 тысяч рублей. На третьей строчке оказались монолитчики, которым зимой 2026 года компании были готовы платить в среднем 163 тысячи рублей. При этом аналитики отмечают, что молодежь по-прежнему редко выбирает рабочие специальности. Абитуриенты чаще стремятся получить высшее образование, а не идти в колледжи, даже несмотря на высокие доходы в прикладных сферах.

Другие аналитические платформы, такие как hh.ru и "Моя смена", в конце февраля представили свои цифры. По их данным, опытные сварщики могут зарабатывать от 267 до 300 тысяч рублей в месяц. В этом же перечне востребованных кадров заметно выделяются электромонтажники с доходом в 160 тысяч рублей. За ними следуют машинисты и монтажники, чей средний оклад в начале текущего года составил почти 147 тысяч рублей.

Сообщалось, что российское правительство увеличит количество бесплатных мест в вузах и колледжах для подготовки кадров по наиболее востребованным специальностям. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что власти уже составили список из трех сотен приоритетных учебных программ и научных направлений в рамках исполнения поручения президента.