Депутату Рады дали два года тюрьмы

Высший антикоррупционный суд Украины вынес приговор депутату Рады от партии Зеленского "Слуга народа" Людмиле Марченко. Ее приговорили к двум годам тюремного заключения. Суд установил, что в 2023 году Марченко предприняла попытку передать деньги, перебросив их через забор.

Расследование установило, что Марченко получила взятку в размере 11 тыс. долларов. Они были получены за помощь в пересечении границы для мужчин, спасавшихся от мобилизации. Ей назначено два года лишения свободы. Также ей запрещено занимать госдолжности в течение трех лет.

Помощница Марченко также признана виновной по аналогичным статьям. Ей тоже назначено два года тюрьмы. Она занималась вопросами выезда военнообязанных за границу через ту же систему "Шлях" ("Путь") за взятки.

Сама Марченко называет все это "провокацией". Приговор еще может быть обжалован.

В феврале к четырем годам тюрьмы был приговорен депутат Анатолий Гунько, который входил в группу, традиционно добавлявшую голоса "Слуге народа". О крайне высоком уровне коррупции на Украине постоянно говорят и на Западе.