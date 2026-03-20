"Мы в страшном сне". Иран вывел из строя 17% экспортных СПГ-мощностей Катара

Иранские удары вывели из строя 17% мощностей Катара по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил гендиректор нефтегазовой компании QatarEnergy Саад аль-Кааби.

Он сказал, что не мог себе представить такое "и в самом страшном сне". По его оценкам, это приведет к потере годового дохода до 20 млрд долларов и создаст угрозу для поставок в Европу и Азию. А компании, не исключено, придется объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай на срок до пяти лет. Такого не ожидал никто. Из-за ремонтных работ в течение нескольких лет будет выведено из эксплуатации до 13 млн тонн СПГ в год. И это если больше не будет иранских ударов. Но чтобы начать ремонт, нужно прежде всего прекратить боевые действия.

После ракетного удара 18 марта по крупнейшему в мире заводу СПГ в Катаре цены на газ в Европе выросли на 35%. Президент США Дональд Трамп, обеспокоенный последствиями, заявил, что Израиль больше не будет атаковать иранское месторождение газа "Южный Парс", если Тегеран прекратит удары по катарскому заводу СПГ.

Как пишет The Wall Street Journal, арабские страны в гневе из-за удара Израиля по этому месторождению, приведшему к таким результатам. Расчет был на то, что после этого Иран испугается и разблокирует Ормузский пролив. И лично Трамп одобрил это решение, без чего Израиль не посмел бы идти на этот шаг. Но Трамп снова просчитался.



