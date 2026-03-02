"Аэрофлот" начнёт вывозные рейсы из ОАЭ

"Аэрофлот" 3 марта начнёт вывозных рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов.

3 марта планируется выполнение трёх рейсов для вывоза пассажиров из ОАЭ: SU525 Дубай (DXB) – Москва (SVO) (с увеличенной провозной ёмкостью; SU525D Дубай (DXB) – Москва (SVO); SU531 Абу-Даби (AUH) – Москва (SVO) (с увеличенной провозной ёмкостью). В первую очередь на вывозных рейсах из отправятся пассажиры от 28 февраля и далее.

3 марта "Аэрофлот" выполнит рейсы Москва – Дубай – Москва: в Дубай самолёты полетят без пассажиров для последующего вывоза россиян. Для выполнения полётов 4 марта и далее Аэрофлот запросил слоты и ждёт их подтверждение от аэропортов и авиавластей ОАЭ. Региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара отменены до 8 марта. Пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве.

Для пассажиров, чей рейс запланирован из России в ОАЭ в период с 5 по 15 марта, действуют опции по изменению дат и/или маршрута аналогичные описанным выше. За изменениями можно обратиться в офисы продаж "Аэрофлота" или контакт-центр, сообщает перевозчик.