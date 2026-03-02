«Свеза» объявила грантовый конкурс на проекты в Свердловской области

Лесопромышленная группа «Свеза» объявляется старт заявок на грантовый отбор социальных проектов в Свердловской области. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей. Победители смогут получить до 200 тыс. рублей на реализацию своих инициатив, сообщили в пресс-службе компании.

Отбор проводят комбинат «Свеза» в поселке Верхняя Синячиха, Центр молодежной политики, спорта и патриотического воспитания, администрация муниципального округа город Алапаевск и администрация муниципального образования Алапаевское. Конкурс проходит в рамках соглашения о социально-экономическом развитии Алапаевского района.

Заявки принимаются с 2 марта по 17 апреля 2026 года. Участвовать могут инициативные группы и физические лица. Проект должен быть реализован на территории поселка Верхняя Синячиха или города Алапаевска. Конкурс проводится по четырем направлениям: «Общество», «Здоровый образ жизни и спорт», «Интеллектуальное волонтерство» и «Творческие индустрии».

«Компания «Свеза» ежегодно поддерживает социальные инициативы на территориях присутствия.

"Нам важно, чтобы люди сами предлагали решения и участвовали в их реализации. В прошлом году конкурс вызвал интерес, поэтому мы рассчитываем, что в 2026 году инициатив станет больше", — отметил Виктор Афанасьев, директор комбината «Свеза» в Верхней Синячихе.

Грантовый отбор проводится во второй раз в рамках программы социальных инвестиций «Свеза Рядом». В 2025 году на конкурс поступило около 30 заявок, шесть проектов получили поддержку.