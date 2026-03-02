Игорь Бабушкин напомнил астраханцам о старте народного голосования за лауреатов премии «Служение»

"Сегодня стартует народное голосование за лауреатов премии «Служение». Это третий сезон проекта, который ВАРМСУ проводит при поддержке Администрации Президента", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он также отметил, что в 2026 году соискателями подано 63 тысяч заявок. Из них экспертное сообщество отобрало 110 лучших инициатив из разных регионов страны. Теперь гражданм предстоит определить победителей.

"Для Астраханской области это не просто формальность. В прошлом году наш земляк Фаиль Бердиев, глава Осыпного Бугра, стал лауреатом в номинации «Мужество и героизм». Его движение «Поддержим наших» собрало более 13 миллионов рублей помощи военнослужащим", - напомнил Игорь Бабушкин.

В пресс-службе премии пояснили - со 2 марта по 6 апреля включительно любой житель страны может принять участие в народном голосовании при наличии подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».

"Победителей определяете вы. Ваши голоса решают, какие решения получат известность и распространение по всей стране", - подчеркнул губернатор Астраханской области, обращаясь к землякам с предложением принять участие в голосовании.