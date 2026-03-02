Прокуратура проверит качество уборки снега в Свердловской области

Прокуратура проверит, насколько хорошо в Свердловской области убирают снег. Как сообщили Накануне.RU в управлении Генпрокуратуры РФ по УрФО, поводом для этого стало обрушение кровли жилого дома в Верхотурском районе.

Ранее сообщалось, что в поселке Привокзальный крыша одноэтажного дома частично обрушилась под тяжестью снега. В результате инцидента никто не пострадал.

По поручению заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева организована проверка по ситуации. Аппарату прокуратуры Свердловской области поставлена задача во взаимодействии с органами власти проверить деятельность обслуживающих жилой фонд организаций.

"С учетом значительного объема выпавшего в этом году снега поручено проверить качество его уборки не только по Верхотурскому району, но и в целом по региону. Развитие ситуации поставлено на контроль", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга усилят контроль за управляющими компаниями из-за плохой уборки снега. А мэр Челябинска запретил подчиненным "складывать снег куда-то в угол".