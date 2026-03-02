Средний Урал потратит 36 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие территорий

В 2026 году Свердловская область получит средства из федерального бюджета в размере 36 млрд рублей, которые направит на развитие территорий. Об этом сообщает департамент информагентства региона.

"Свердловская область — важный для страны промышленный регион, где сосредоточены предприятия, решающие стратегические задачи государства, — отмечает губернатор Денис Паслер. — Мы доказали, что способны реализовывать масштабные проекты в разных сферах и при поддержке федерального центра развивать Средний Урал, укреплять нашу страну. По предварительной оценке, Свердловская область получит 36 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие территорий. Это совместная работа, которая предполагает участие бюджетов всех уровней в финансировании проектов".

По его словам, региональные ведомства уже заключили порядка 100 соглашений с федеральными структурами и более 1,5 тыс. — с муниципальными образованиями области для реализации всех намеченных планов. Федеральные средства помогут решить ряд как региональных, так и муниципальных задач, касающихся модернизации инфраструктуры, строительства новых объектов, развития дорожной сети и благоустройства территорий.

"Привлечение в регион федеральных средств и грамотная работа с федеральными деньгами — одна из важнейших задач, поставленная губернатором Денисом Паслером. И это кропотливая и серьезная работа наших ведомств и администраций муниципалитетов, которая длилась на протяжении трех месяцев", — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.