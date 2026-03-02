Мэр Челябинска запретил складывать снег куда-то в угол

В администрации Челябинска обсудили подготовку к предстоящим снегопадам и борьбе с их последствиями.

"Говорил ранее: нельзя складировать снег куда-нибудь в угол. Работайте с управляющими компаниями и подрядчиками. Как только начнется потепление, все это превратится в лужу. Не понимают по-доброму – привлекайте к административной ответственности. Недопустима история, когда во дворах и на коммерческих объектах всю зиму лежит снег", - цитирует пресс-служба мэрии главу Челябинска Алексея Лошкина.

Акцент в работе управляющих компаний остаётся на очистке дворов, кровель и внутридворовых проездов от снега и наледи.