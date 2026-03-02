После двухдневного перерыва возобновились полеты из Абу-Даби в Москву

Первый за последние 48 часов рейс отправился из Абу-Даби в российскую столицу. Самолет приземлится в аэропорту Шереметьево, сообщает "КП".

До последнего момента вылет оставался под вопросом. Руководство аэропорта, диспетчеры и авиакомпания опасались новых ракетных обстрелов города и его окрестностей. Несмотря на риски, службы аэропорта в итоге разрешили полет.

Тем не менее, авиасообщение между ОАЭ и Россией пока не пришло в норму. Авиакомпании все еще отменяют многие рейсы в российские регионы, а на табло аэропорта часть вылетов отображается без уточнения статуса.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Екатеринбурга отменили 10 рейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии", AirArabia, Flydubai и "Аэрофлот" в ОАЭ и обратно. Причиной стало закрытие воздушного пространства над Ираном до 3 марта из-за начала военной операции Израиля и США.