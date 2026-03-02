Гособвинение в России запросило почти два года колонии для Екатерины Шульман*

Государственное обвинение просит суд приговорить политолога Екатерину Шульман* к одному году и одиннадцати месяцам лишения свободы. Прокурор предложил назначить этот срок заочно и отправить ее в колонию общего режима. Об этом агентству "РИА Новости" сообщил источник.

Следствие обвиняет Шульман в нарушении правил работы иностранных агентов по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. По версии правоохранителей, политолог проигнорировала закон, хотя до этого дважды получала административные штрафы за отсутствие маркировки иноагента. Поводом для уголовного дела стали посты в Teletype и видео в YouTube, которые она опубликовала летом 2024 года без специальных пометок.

Сейчас Екатерина Шульман живет за границей - она уехала из России весной 2022 года.

Ранее Росфинмониторинг включил политолога Екатерину Шульман в список террористов и экстремистов, из-за чего ее банковские счета в России будут заморожены, а любые финансовые операции станут невозможны.

* признана иностранным агентом, террористом и экстремистом