Иран нанес удар по офису Нетаньяху

Иран сегодня утром нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и месторасположению командующего ВВС Израиля, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Судьба высокопоставленных чиновников остается неизвестной.

1 марта Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни. Запись его обращения была сделана на крыше комплекса Минобороны в Тель-Авиве после совещания с военным руководством и главой разведки "Моссад", сообщает "Коммерсантъ".