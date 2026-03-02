Шри-Ланка отменила штрафы за просрочку виз для иностранных туристов

Правительство Шри-Ланки приняло решение освободить иностранных граждан от штрафных санкций за превышение срока пребывания в стране. Инициатива направлена на поддержку путешественников, застрявших на острове из-за масштабных сбоев в авиасообщении, вызванных эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Согласно сведениям АТОР, количество аннулированных рейсов уже превысило отметку в 115 единиц.

Для туристов, чьи планы были нарушены отменой вылетов, предусмотрен автоматический механизм пролонгации виз на 14 дней. Льгота распространяется и на граждан РФ, пользующихся правом бесплатного 30-дневного въезда. Туристов в Коломбо просят узнавать даты вылетов домой напрямую у своих авиакомпаний и в посольствах.

Несмотря на приостановку работы ближневосточных авиалиний, российские компании продолжают выполнять полетные программы. Тем не менее, спрос на прямые перелеты "Аэрофлота" до Москвы оказался настолько высоким, что свободные места на ближайшие даты практически отсутствуют. Параллельно с этим эксперты отрасли развеяли опасения по поводу дефицита бензина: в АТОР подтвердили, что топливный кризис острову не грозит.

Ранее сообщалось, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке россияне массово уезжают из ОАЭ в Оман, откуда пытаются вылететь в Москву. Цены на эвакуацию достигают €20 тысяч за место на спецрейсе Ту-204, принадлежащем Центру подготовки космонавтов, который сдает свободные борта в аренду для покрытия расходов.