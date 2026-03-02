Въезд закрыт: Госдума рассмотрит радикальные поправки в миграционное законодательство

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который меняет правила получения документов для иностранцев. Текст инициативы уже появился в базе данных нижней палаты парламента.

Главное новшество касается судимостей. Теперь любая непогашенная или неснятая судимость за любое преступление закроет иностранцу путь к гражданству, виду на жительство или разрешению на временное проживание. Сейчас закон мягче: в гражданстве отказывают только за умышленные преступления, а РВП и ВНЖ не дают лишь тем, кто совершил тяжкие или особо тяжкие деяния. Новые правила убирают эти различия.

Также власти меняют порядок подачи документов. Теперь иностранные граждане должны приносить бумажную справку об отсутствии судимости. Это требование не касается детей до 14 лет. Кроме того, если человек уже подавал такую справку для получения РВП, ему не придется приносить ее снова при оформлении ВНЖ.

Дополнительные требования введут для квалифицированных специалистов, которые хотят получить вид на жительство после года работы в России. Им придется документально подтвердить свое образование, квалификацию и стаж работы в стране.

Для граждан Украины предусмотрели исключение: в течение двух лет после вступления закона в силу им не нужно будет предъявлять справку о судимости для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Новые правила заработают через полгода после официального опубликования закона. Все заявления, которые иностранцы подадут до этого момента, чиновники рассмотрят по старым нормам.

Ранее депутаты КПРФ предложили законопроект, который заменяет уведомительный порядок регистрации мигрантов на разрешительный.