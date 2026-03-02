Единственный выживший турист из группы, пропавшей в Прикамье, остается в тяжелом состоянии

Состояние туриста, единственного выжившего из пяти человек, отправившихся на снегоходах на плато Кваркуш, оценивается как тяжелое, стабильное, сообщили Накануне.RU в Министерстве здравоохранения Пермского края

Напомним, 20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского муниципального округа. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от указанного населенного пункта. Туристы должны были вернуться в Золотанку 24 февраля, однако до места назначения не добрались.

Все пропавшие мужчины найдены 1 марта. Четверо погибли. Выжил только один - он был передан медикам для оказания помощи.

По факту исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело.