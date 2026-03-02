Единственный выживший турист из группы, пропавшей в Прикамье, остается в тяжелом состоянии

02 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Здравоохранение Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Единственный выживший турист из группы, пропавшей в Прикамье, остается в тяжелом состоянии

Состояние туриста, единственного выжившего из пяти человек, отправившихся на снегоходах на плато Кваркуш, оценивается как тяжелое, стабильное, сообщили Накануне.RU в Министерстве здравоохранения Пермского края

Напомним, 20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского муниципального округа. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от указанного населенного пункта. Туристы должны были вернуться в Золотанку 24 февраля, однако до места назначения не добрались.

Все пропавшие мужчины найдены 1 марта. Четверо погибли. Выжил только один - он был передан медикам для оказания помощи.

По факту исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело.

Теги: туристы, пермский край, снегоходы, гора гроб


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 02.03.2026 13:30 Мск Пропавших на плато Кваркуш туристов из Уфы в Прикамье нашел депутат-волонтер из Ханты-Мансийска

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.03.2026 19:53 Мск Спасатели поискового отряда "Лиза Алерт" считают, что заявка о пропаже туристов в Прикамье была поздней
Ранее 01.03.2026 19:03 Мск Снегоходы не завелись: следком раскрыл обстоятельства гибели туристов в Прикамье
Ранее 01.03.2026 16:43 Мск Выжил только один. В Прикамье завершили поиски пятерых пропавших туристов из Уфы
Ранее 01.03.2026 14:00 Мск Троих пропавших в Пермском крае туристов нашли на склоне горы "Гроб"
Ранее 01.03.2026 13:00 Мск МЧС: в Пермском крае обнаружены трое туристов, двое из них погибли
Ранее 01.03.2026 12:35 Мск В Прикамье нарастили силы и средства для поисков пропавших туристов
Ранее 28.02.2026 14:53 Мск Спасатели включают сирену в ходе поисков пропавших в Пермском крае туристов
Ранее 27.02.2026 20:58 Мск Глава СКР затребовал доклад о расследовании исчезновения туристов в Пермском крае
Ранее 27.02.2026 13:37 Мск СМИ: У одного из пропавших в Прикамье туристов был GPS-трекер
Ранее 27.02.2026 13:00 Мск В Прикамье началось расследование пропажи группы туристов
Ранее 27.02.2026 11:59 Мск Пропавших в Прикамье туристов из Уфы ищут с помощью вертолета
Ранее 27.02.2026 11:45 Мск В Пермском крае пропала группа туристов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети