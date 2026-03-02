С "Яндексом" не обсуждали возможность призыва граждан на выборы через умные колонки

"Яндекс" не собирается использовать умные колонки и "Алису" на предстоящих выборах. В компании заявили, что устройства с "Алисой" продолжат активироваться только по запросу пользователя, инициатива о возможности через колонки призывать россиян на избирательные участки с "Яндексом" не обсуждалась, передает ТАСС со ссылкой на представителя техгиганта.

Ранее "Ведомости" сообщили, что граждан, якобы, могут начать приглашать на выборы с помощью умных колонок. "Утром в день голосования они [умные устройства] доброжелательно скажут, что можно проголосовать. А вечером напомнят про выборы, чтобы можно было успеть дойти до участка", - заявил источник, близкий к администрации президента.

Умные устройства от "Яндекса" занимают на рынке первое место, также в топе устройства от Сбера и VK.

В сентябре в России должны пройти выборы в Госдуму.