02 Марта 2026
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трампу припомнили его обвинения в адрес Обамы, что он начнет войну против Ирана

"Наш президент (Барак Обама. - прим. Накануне.RU) начнет войну с Ираном, потому что не способен договариваться. Он слаб и неэффективен", — так заявил в 2013 году нынешний президент США Дональд Трамп. Спустя 13 лет это сделал... сам Трамп.
Политолог Александр Ведруссов пишет, что любые ссылки на американское глубинное государство и израильское лобби, которые втянули "президента-миротворца" в новую войну, не стоит преувеличивать. Дело во многом в личном участии Трампа, находящегося в "милитаристском угаре". И его личные "заслуги" в разжигании кровавых конфликтов по всему миру должны быть признаны и оценены всеми. А его фраза, что он стал первым за десятилетия президентом США, который не начал новой войны, будут вызывать усмешку. Недаром Трамп недавно сказал, что руководствуется только собственными представлениями.

Китаевед Николай Вавилов считает, что Трамп, сказав о четырех неделях войны против Ирана, четко обозначил, что хочет закончить ее накануне визита в Пекин, который ожидается 1 апреля. Вся военная кампания завязана на переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Но не исключено, что этот визит будет отложен из-за чрезвычайных обстоятельств. Если Трампу не удастся совершить переворот в Иране, то ему останется "либо утереться и лететь в Пекин как проигравшему, либо поставить все на "зеро" и санкционировать гору трупов американских вояк", начав сухопутную военную интервенцию в Иран.

Теги: трамп, иран


